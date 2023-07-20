Риккардо: В Red Bull всегда нужно быть готовым к звонку

В этот уик-энд в Венгрии Даниэль Риккардо впервые выйдет на старт в 2023 году. Австралийский гонщик и его напарник по команде AlphaTauri Юки Цунода рассказали, что ждут от этапа на трассе Хунгароринг.

Даниэль Риккардо: «Я рад возвращению. В семье Red Bull всегда нужно быть готовым к звонку, и когда мне поступил этот звонок, я воспользовался шансом.

Переход в AlphaTauri прошёл гладко. На прошлой неделе я посетил базу, которая сильно изменилась с того времени, когда я выступал за команду десять лет назад. Однако я встретил много знакомых лиц и чувствовал себя как дома, когда мы готовились к предстоящей гонке.

Шинные тесты за Red Bull на прошлой неделе в Сильверстоуне прошли хорошо. Машина AlphaTauri такая, какая есть – я буду пилотировать и работать с тем, что есть в моём распоряжении. Я не хочу быть предвзятым – если машина окажется сбалансированной, то я смогу с ней работать. Будет непросто сразу сесть за руль, но я с воодушевлением жду этот вызов. Кроме того, я жду возможности улучшить машину, используя свой опыт.

Думаю, в Будапеште будет весело – я постараюсь чаще пользоваться правой ногой, чем левой, и хорошо провести время! На этой трассе главное найти ритм – если машина ведёт себя сбалансировано в поворотах, то можно получить удовольствие от пилотирования».

Юки Цунода: «Я жду начала работы с Даниэлем. Не могу сказать, что хорошо его знаю, но мы весело провели время в Майами, когда участвовали в съёмочном дне. Думаю, я получу выгоду от сотрудничества с очень хорошим и опытным гонщиком. Я смогу многому у него научиться, и я жду, что он поможет команде в развитии машины.

Должен сказать, что я получил удовольствие от сотрудничества с Ником де Вризом в десяти последних гонках. Я учился у него, и мы отлично ладили за пределами трассы. У него большой опыт выступлений в других гоночных сериях, благодаря чему он давал правильную обратную связь, основанную на своих знаниях. У Ника был темп, и мне нравилось проводить с ним время, как с другом.

Команда привезёт несколько обновлений в Венгрию в дополнении к тем, что у нас появились в предыдущей гонке. Характеристики трассы в Будапеште отличаются от тех, на которых прошли две предыдущие гонки, и медленные повороты должны подойти нашей машине лучше, чем быстрые.

Мне нравится трасса – она техничная, сложная, но интересная. У меня связаны приятные воспоминания с гонкой Формулы 1 в 2021 году – я финишировал шестым после старта с шестнадцатого места! Я настроен оптимистично, поскольку в каждой гонке могут появиться новые возможности.

Команда мотивирована сделать шаг вперёд и продолжать развивать машину. Я оставил в прошлом события последних нескольких гонок, особенно Сильверстоуна, и приеду на новый этап в хорошем настроении».