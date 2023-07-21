Боттас: Надеюсь, поддержка болельщиков придаст нам сил

Валттери Боттас надеется, что на венгерском этапе сезона у него есть шанс заработать очки, поскольку, во-первых, теоретически трасса на Хунгароринге должна подойти модернизированной машине Alfa Romeo, во-вторых, дополнительную энергию ему придаёт поддержка болельщиков.

Валттери Боттас: «Давно стало традицией, что в Венгрию приезжает множество финнов, чтобы посмотреть эту гонку, но и местные болельщики всегда устраивают нам невероятно тёплый приём. Будем надеяться, что всё это придаст нам дополнительные силы в предстоящий уик-энд.

Благодаря новинкам, представленным в Сильверстоуне, нам удалось прибавить, и уже там мы собрали немало информации об их работе, а уже после британского этапа чемпионата, когда всё проанализировали, поняли, каким образом за счёт оптимальных настроек можно добиться дополнительной прибавки в скорости. В частности, речь о величине дорожного просвета, но и о других параметрах тоже.

Но Хунгароринг – совсем другая трасса, здесь нужно намного больше прижимной силы, а максимальная скорость на прямых играет не столь важную роль. Я считаю, что в теории всё это может нам помочь, по крайней мере мы на это надеемся. Вся команда продолжает упорно трудиться, чтобы вернуться в призовую десятку».