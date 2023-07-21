Джордж Расселл: Машине в целом не хватает сцепления

По итогам пятничных тренировок гонщики Mercedes оказались на непривычно низких местах, но объяснили, что это скорее связано с новым форматом уик-энда, чем с какими-то серьёзными проблемами.

Льюис Хэмилтон (16-й): «На этом этапе формат уик-энда изменён, и я не считаю эти перемены хорошими. Они означают, что мы просто меньше работаем на трассе, и всю вторую тренировку я ездил на одном комплекте шин. Ситуацию идеальной не назовёшь, причём я думаю, что после этого уик-энда шинникам придётся утилизовать немало комплектов дождевой резины.

По-моему, сокращать время, в течение которого болельщики видят машины на трассе – это неправильно.

Ощущения за рулём тоже были не лучшими. Похоже, что именно сегодня машина работала хуже всего, но вечером займёмся настройками и продолжим эту работу завтра. В прошлом году тоже так бывало, что в начале уик-энда всё шло просто ужасно, но мы вносили коррективы в настройки, после чего ситуация исправлялась. В общем, надеюсь, что в субботу наши дела пойдут уже лучше».

Джордж Расселл (20-й): «Если честно, машина производит не такое уж плохое впечатление, но, разумеется, наша программа отличалась от того, над чем работали другие команды, потому что мы использовали единственный комплект шин. Поэтому результаты прохождения кругов мало о чём говорят, и я не сомневаюсь, что завтра всё будет намного лучше.

Мы по-прежнему основное внимание уделяем работе с машиной, стараясь добиться улучшений, понимая, что по ходу уик-энда мы всегда прогрессируем. Даже сегодня мы выяснили кое-какие интересные моменты, хотя фактически провели на трассе только одну сессию. Теперь надо проанализировать собранную информацию.

В целом можно сказать, что машине в целом не хватает сцепления как с минимальной топливной нагрузкой, так и с большим количеством топлива в баке. Надо разобраться, с чем это связано, и что нужно предпринять, чтобы прибавить. В общем, это был явно не лучший наш день, но мне не в первый раз приходится это говорить вечером в пятницу. Обычно наши дела в субботу и воскресенье идут более гладко».