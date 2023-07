Ф3: Зак О’Салливан впервые в сезоне завоевал поул

Зак О’Салливан завоевал поул в квалификации Формулы 3 на венгерской трассе Хунгароринг. Для гонщика Prema это первый поул в сезоне и второй в карьере. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует его напарник Дино Беганович.

К началу квалификации Формулы 3 оптимальная траектория на трассе практически полностью высохла, но некоторые гонщики решили выехать на первую попытку на дождевых шинах. Не успели они начать быстрые круги, как на трассе появились желтые флаги из-за Макса Эстерсона, которого развернуло на выходе из второго поворота. Гонщик Rodin Carlin не разбил машину, но заглох.

Первым лучшее время установил Леонардо Форнароли на сликах. Габриэль Бортолето, показавший второй результат на дождевой резине уступил ему больше двух секунд.

С каждым кругом скорости росли – протокол возглавил Чао Коллет с результатом 1:45.726 с, но когда до конца сессии оставалось 22 минуты, квалификация была остановлена красными флагами. Оливер Грей разбил машину, наехав на искусственную траву на выходе из третьего поворота. Гонщик Rodin Carlin сломал переднее антикрыло и повредил переднюю подвеску, но смог своим ходом вернуться в боксы.

После пятиминутной паузы квалификация возобновилась. На этот раз молодые гонщики не стали экспериментировать с дождевыми шинами и выехали на сликах. Оливер Гёте на короткое время возглавил протокол, но его результат превзошёл Мари Боя.

Однако полноценная борьба за лидерство развернулась между Марти, О’Салливаном, Бортолето и Форнароли. Лидером первую серию быстрых кругов закончил Хосе-Мария Марти – 1:34.144 с, после чего гонщики отправились в боксы за новыми шинами.

На заключительную попытку гонщики начали выезжать за десять минут до конца сессии. Они сменяли друг друга на первой строчке, а лучший круг (1:31.091 с) проехал Зак О’Салливан, опередивший ближайшего преследователя Дино Бегановича на четыре десятых секунды.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето показал девятое время, но его ещё могут оштрафовать за небезопасное возвращение на трассу. Занимающий вторую строчку в личном зачёт Хосе-Мария Марти квалифицировался тринадцатым, но если Бортолето получит штраф, то Марти переместится на 12-ю строчку и по правилу реверсивной стартовой решётки начнёт субботнюю гонку с поула. Никита Бедрин квалифицировался одиннадцатым.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. З.О'Салливан Prema Racing 1'31.091 — 12 2. Д.Беганович Prema Racing 1'31.494 0.403 11 3. Л.Форнароли Trident 1'31.597 0.506 12 4. Ф.Колапинто MP Motorsport 1'31.626 0.535 14 5. О.Гёте Trident 1'31.706 0.615 11 6. П.Арон Prema Racing 1'31.744 0.653 11 7. Н.Цолов ART Grand Prix 1'31.809 0.718 14 8. Д.Эдгар MP Motorsport 1'31.857 0.766 14 9. Г.Бортолето Trident 1'31.876 0.785 13 10. К.Мэнселл Campos Racing 1'31.880 0.789 14 11. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1'32.121 1.030 14 12. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1'32.163 1.072 14 13. Х.Марти Campos Racing 1'32.173 1.082 14 14. Г.Соси ART Grand Prix 1'32.182 1.091 14 15. М.Боя MP Motorsport 1'32.187 1.096 14 16. К.Фредерик ART Grand Prix 1'32.268 1.177 14 17. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1'32.315 1.224 14 18. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'32.325 1.234 14 19. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1'32.463 1.372 13 20. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'32.724 1.633 14 21. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1'32.778 1.687 14 22. Х.Бартер Campos Racing 1'32.905 1.814 14 23. И.Коэн Rodin Carlin 1'33.168 2.077 13 24. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'33.594 2.503 13 25. М.Эстерсон Rodin Carlin 1'33.897 2.806 14 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1'34.415 3.324 13 27. У.Шин PHM Racing by Charouz 1'34.523 3.432 13 28. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1'34.766 3.675 12 29. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1'34.967 3.876 12 30. О.Грей Rodin Carlin 2'07.975 36.884 03