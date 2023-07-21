Формула 2: Поул в Венгрии выиграл Джек Дуэн

Квалификация в Формуле 2 проходила в не самых простых условиях: с одной стороны, трасса уже подсохла после недавнего дождя, и все выехали из боксов на сликах, с другой, нельзя было исключать, что где-то остались сырые участки, поэтому от гонщиков требовалась повышенная собранность и внимательность, особенно в начале сессии.

На первых кругах все действительно проявляли осторожность, но затем скорости резко выросли, и первым вполне репрезентативное время показал Артур Леклер, но его результат почти сразу улучшил Фредерик Вести, и совсем немного ему уступал Джек Дуэн.

В это время в отдельных поворотах опять начало моросить, и было интересно, как будут развиваться дальнейшие события: сможет ли кто-то улучшить результаты, или дождь спутает все карты? Фредерик Вести смог проехать круг быстрее 1 мин. 27,931 секунды, на вторую строчку протокола поднялся Виктор Мартен, на третью – Тео Пуршер, на четвёртую – Энцо Фиттипальди, и тут сессия была остановлена красными флагами из-за аварии Романа Станека в 11-м повороте.

Когда все вернулись в боксы, до конца получасовой сессии оставалось почти 20 минут, Надо полагать, в первую очередь всех волновало, пойдёт дождь или нет? Но похоже, что тревога была ложной, солнце вновь выглянуло из-за туч, и когда разбитая машина чешского пилота Trident была эвакуирована с обочины, заезды возобновились.

Кто-то из гонщиков сразу поехал довольно быстро, например, Джеку Дуэну удалось потеснить Пуршера с третьей строчки, но пока никому не удавалось даже приблизиться к времени промежуточного поула, показанному датским гонщиком команды Prema и лидером личного зачёта.

На своём очередном круге Вести удалось улучшить собственный результат, и хотя Пуршер показал вполне приличное время и поднялся на вторую позицию, до гонщика молодёжной программы Mercedes он всё равно не дотянулся. Не хватило 0,163 секунды.

Но Тео не стал возвращаться в боксы и попытался сразу проехать второй быстрый круг. Перед квалификацией он говорил, что Хунгароринг – одна из его любимых трасс, где он чувствует особое вдохновение. Но это ему не помогло, поскольку шины уже были не в лучшем состоянии. Зато его соотечественник Мартен проехал свой круг быстрее Вести, но это было ещё не всё: под занавес сессии Дуэну удалось перекрыть время француза и показать результат 1 мин. 27,676 секунды.

Поскольку до окончания квалификации оставалось чуть больше минуты, было ощущение, что с поула в воскресной гонке стартует Дуэн. Вскоре стало понятно, что это уже не просто ощущение, а факт спортивной биографии 20-летнего австралийца. И первым с этим успехом его поздравил отец – знаменитый мотогонщик Мик Дуэн, в 90-е выигравший пять титулов чемпиона мира.

Второе время осталось за Виктором Мартеном и только третье показал Фредерик Вести, а Тео Пуршер завершил сессию на 4-й строчке протокола.

Десятый результат Куша Майни позволит ему стартовать с первой позиции в завтрашнем спринте, что наверняка несколько поднимает настроение индийскому гонщику Campos Racing, ведь на Хунгароринге традиционно сложно обгонять, поэтому у него есть шанс в субботу побороться за высокие позиции.