Гуаньюй Чжоу: Конечно, прессинг усиливается

Гуаньюй Чжоу, китайский гонщик Alfa Romeo, признал, что предыдущий уик-энд для него сложился не лучшим образом, но он надеется, что в Венгрии не будет тех сложностей, что помешали ему в Сильверстоуне.

Гуаньюй Чжоу: «Если честно, в Сильверстоуне и подготовка оставляла желать лучшего, и по ходу уик-энда мы сработали не идеально. Тем более, перед третьей тренировкой мне помешали определённые сложности: вечером накануне квалификации мы очень существенно скорректировали настройки, поэтому у меня практически не было времени к ним адаптироваться.

Затем квалификация проходила на мокрой трассе, и всё шло нормально, но круг в моей последний попытке был единственным, который я проехал по сухому асфальту, и мне не удалось полностью раскрыть потенциал машины.

Итоги квалификации в какой-то мере сказались на всём остальном уик-энде, хотя команда в целом сделала заметный шаг вперёд. Полагаю, на Хунгароринге мы не должны оказаться на таких далёких позициях, на каких были в Сильверстоуне. Здесь мы сможем выступить более уверенно, хотя к этому этапу мы технических новинок не готовили.

Конечно, прессинг усиливается, ведь в начале сезона мы предполагали, что окажемся на более высоких позициях или хотя бы останемся на 6-м месте Кубка конструкторов, как в прошлом году. Понятно, что сейчас наши дела идут хуже, но, с другой стороны, весь сезон мы были примерно на одном уровне с Williams и Haas, но, к сожалению, теперь обе эти команды нас обошли.

Поэтому прессинг сильный, но мы должны основное внимание уделить тому, как в полной мере раскрыть потенциал C43, для чего во второй половине сезона надо повысить темпы модернизации машины».