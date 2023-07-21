Хельмут Марко: Мы не давали Риккардо никаких обещаний

Даниэль Риккардо не скрывает, что принял предложение заменить Ника де Вриза в AlphaTauri, чтобы получить шанс вернуться в Red Bull Racing в 2025 году. В Венгрии консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что не давал никаких обещаний австралийскому гонщику, и перспективы Даниэля зависят от результатов на трассе.

Хельмут Марко: «Даниэль останется в AlphaTauri до конца года, а затем мы посмотрим, какого прогресса он добился. Это большой риск для Даниэля, но он хотел на него пойти. Для меня его решение стало приятным сюрпризом, и я надеюсь, что всё получится.

Мы не давали ему никаких обещаний. Он знает, что если покажет хорошие результаты, то у него появится возможность».