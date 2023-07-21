Леклер: С новым форматом возрастает риск ошибки

Обновлённый формат квалификации Гран При Венгрии, в котором в первой сессии будет доступен только состав Hard, во второй – только Medium, и в финале только Soft, нравится не всем гонщикам. Шарль Леклер считает, что такой формат только усложнит задачу, поскольку появляется дополнительная переменная, которая может привести к ошибке.

Шарль Леклер: «Нас ждёт сложный уик-энд, поскольку теперь в трёх тренировках предстоит отработать множество различных вариантов с учётом нового формата. Конечно, могут появиться дополнительные возможности, но и высока вероятность допустить ошибку, которая испортит уик-энд. Но это часть игры.

Однако я не думаю, что риск ошибки должен становиться частью нашего спорта. Я считаю, что должен побеждать сильнейший. В этот уик-энд нас ждёт элемент неизвестности, но чем больше команды будут узнавать о новом формате, тем быстрее вернётся привычная расстановка сил. Возможно, после квалификации мы лучше поймём формат, но сессия точно будет сложная, учитывая, какие шины нам доступны».

Гонщик Ferrari прокомментировал решение AlphaTauri уволить Ника де Вриза и пригласить на его место Даниэля Риккардо: «Нику сейчас очень тяжело. Вчера я отправил ему сообщение, поскольку уверен, что такое решение сложно принять.

Мне жаль, и я считаю, что с ним обошлись слишком жёстко. С другой стороны, я рад видеть возвращение Даниэля в паддок. Происходящее – часть Формулы 1, но, как я сказал, с Ником обошлись слишком жёстко».