Магнуссен: Каждая гонка – возможность заработать очки

В четверг в паддоке Гран При Венгрии Кевин Магнуссен принимал поздравления – в понедельник у него родилась вторая дочь, которую родители назвали Агнес. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, и Кевин в отличном настроении готовится к уик-энду.

«Последние несколько дней после рождения дочери получились замечательными, – прокомментировал счастливый отец. – Я чувствовал себя немного странно, когда уезжал от семьи на этап в Венгрию, но я очень счастлив!»

Оценивая перспективы Haas в этот уик-энд, Кевин сказал: «Каждую гонку я считаю новой возможностью заработать очки. В Формуле 1 произойти может всё, что угодно.

Команда прекрасно осознает, что сейчас мы находимся позади соперников и не в такой хорошей форме, в какой были, когда я в последний раз заработал очки. Сейчас нам гораздо сложнее бороться за попадание в десятку, чем тогда, но возможности есть всегда.

На одном быстром круге наша машина конкурентоспособна, но в гонке гораздо сложнее поддерживать темп и контролировать износ резины. На этой трассе сложно обгонять, поэтому если удастся высоко квалифицироваться, нам будет проще удержать позицию».