Норрис не рассчитывает подняться на подиум в Венгрии

Ландо Норрис занял второе место в Гран При Великобритании, но реалистично оценивает свои шансы на венгерском этапе чемпионата и не рассчитывает повторить недавний успех.

Ландо Норрис: «В Сильверстоуне я поднялся на подиум, поэтому нам было что отпраздновать на предыдущей неделе, но я успел и отдохнуть, и подготовиться к этому уик-энду.

Я рад, что Даниэль, мой бывший напарник, возвращается в чемпионат – посмотрим, как он будет выступать. В целом и у меня, и у нашей команды хороший настрой, мы многие вещи делаем правильно и за предыдущие недели заметно продвинулись вперёд. Надеемся, McLaren продолжит прогрессировать и в этот уик-энд.

Но у венгерской трассы свои особенности, здесь больше медленных поворотов, поэтому интересно посмотреть, как наша машина будет с ними справляться. Хотя заранее можно сказать, что у нас несколько меньше уверенности, чем было в Сильверстоуне.

Впрочем, никогда не знаешь, как всё сложится, ведь даже в прошлом году, несмотря на проблемную машину, мы выступили неплохо (Норрис тогда был 4-м в квалификации, а финишировал седьмым). Возможно, нам не удастся повторить тот результат, что был в Сильверстоуне, но если нам удастся на равных соперничать с гонщиками четырёх топ-команд, уже это должно будет нас порадовать».