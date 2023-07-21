Штайнер: Хюлкенберг — лучший в квалификации

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер в Венгрии сказал, что Нико Хюлкенберг – лучший из гонщиков на быстром круге, с которым он работал…

Гюнтер Штайнер: «Нико – лучший гонщик в квалификации, в этом нет никаких сомнений. Он способен проехать выдающийся круг. В этом году Нико трижды пробивался в финал, а для нашей машины это великолепный результат.

Но мы очень довольны и выступлением Кевина Магнуссена. Иногда в квалификации он оказывался не там, где хотел быть, но я понимаю, что мне не нужно говорить ему об этом. Он работает и всё получится. Я в этом уверен».