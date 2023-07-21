Симоне Берра: Почти все гонщики берегли шины Hard

Главный инженер Pirelli Симоне Берра оценил эффективность трёх составов резины по итогам пятничных тренировок Гран При Венгрии.

Симоне Берра: «Довольно необычный день, учитывая переменчивую погоду и новое количество комплектов шин в этот уик-энд. Первая тренировка получилась не очень показательной, поскольку вероятность осадков в оставшиеся дни уик-энда минимальная.

Вторая тренировка получилась очень продуктивной – нам удалось собрать интересную информацию. Например, мы увидели, что при таких температурах, а сегодня асфальт не прогревался выше +34С, даже самый мягкий состав C5 потенциально можно использовать в гонке. Обновлённый формат квалификации определённо оказал влияние на работу команд, поскольку почти все гонщики приберегли шины Hard для предстоящих сессий.

Сегодня температура была ниже, чем обычно, но всё равно мы увидели привычное для Хунгароринга гранулирование шин, но этот эффект снижается по мере того, как трасса покрывается отработанной резиной, а температура повышается.

Первоначальные данные показывают, что разница в скорости между Soft и Medium соответствует ожиданиям и составляют от четырёх до пяти десятых. Мы не можем оценить разницу между Medium и Hard, поскольку на самых жёстких шинах было пройдено недостаточно кругов».