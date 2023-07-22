Алекс Элбон: Нам по-прежнему не хватает темпа

Гонщики Williams по итогам пятничных тренировок на Хунгароринге оказались за пределами первой десятки, но, как подчеркнул Алекс Элбон, это в целом соответствует ожиданиям команды.

Алекс Элбон (13-й): «Пятничные тренировки завершены, и думаю, что в целом день прошёл нормально. Учитывая возможности нашей машины, мы примерно на том уровне, на каком и ожидали быть.

Мы знаем, что эта трасса не так уж хорошо подходит FW45, и всё-таки наши дела идут даже немного лучше, чем мы думали. Тем более, если вспомнить, в какой ситуации мы были в Венгрии в прошлом году.

Похоже, машина производит неплохое впечатление, но надо продолжать работать, поскольку нам по-прежнему не хватает темпа. К завтрашнему дню постараемся прибавить, если мы хотим пройти во вторую часть квалификации».

Логан Сарджент (17-й): «Первый день венгерского уик-энда сложился не слишком гладко, первая и вторая сессии прошли в разных условиях. Но машина отличается вполне нормальным балансом, хотя, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, надо проделать ещё довольно большую работу».