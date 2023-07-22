Боттас: Задача на субботу – пройти в финал квалификации

Гонщики Alfa Romeo были среди тех, кто активно работал на трассе Хунгароринга даже в первой сессии, несмотря на дождь, чтобы получить побольше информации о поведении машины на промежуточной резине.

Вторая сессия была в основном посвящена поиску оптимальных настроек C43, ведь на предыдущем этапе машина получила целый комплекс обновлений, и важно проверить их работу на разных по конфигурации трассах.

Валттери Боттас (7-й): «Во второй сессии мы более активно работали на трассе по сравнению с первой тренировкой, когда удалось проехать лишь несколько кругов из-за того, что она дважды прерывалась красными флагами.

Похоже, шины средней жёсткости неплохо работают на нашей машине, C43 стабильно ведёт себя на трассе, а на Хунгароринге это важно. В целом можно смело говорить, что в плане сбора информации день прошёл позитивно.

Конечно, как всегда, главная задача на завтра – попасть в финал квалификации, тем более похоже, что конфигурация этой трассы подходит нашей машине лучше.

Нам по-прежнему есть над чем работать, и завтра нас ждёт важная сессия. Квалификация обещает быть интересной, учитывая, что она пройдёт по новым правилам, и я это уже предвкушаю. Сегодня вечером постараемся заняться поиском тонких настроек, чтобы в максимально качественно подготовиться к субботе».

Гуаньюй Чжоу (9-й): «Машиной я сегодня доволен, несмотря на обстоятельства, означавшие, что на трассе мы смогли планомерно работать только на второй тренировке. Похоже, что пока всё идёт в нужном направлении, хотя, конечно, сложно прогнозировать, как сложится завтрашняя квалификация.

Судя по результатам пятничных тренировок, мы находимся в более благоприятном положении, чем были в Сильверстоуне. Но интересно посмотреть, как наша машина покажет себя завтра на жёстких шинах в первой части квалификации – этого пока никто не знает.

Поскольку все будут ездить на резине одного и того же состава, то предвижу сложности, поэтому по ходу третьей тренировки нужно будет как следует потрудиться, чтобы добиться оптимальной работы машины – это позволит в полной мере раскрыть её потенциал в квалификации».