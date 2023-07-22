Формула 2: Спринт в Венгрии выиграл Деннис Хаугер

В субботнем спринте с поула стартовал Куш Майни, показавший во вчерашней квалификации 10-е время, но со 2-й и 3-й позиций стартовали более опытные Деннис Хаугер и Джехан Дарувала, и перед стартом они не скрывали намерений сразу побороться за лидерство.

По ходу квалификации Хуан-Мануэль Корреа помешал Амори Кордилу, из-за чего сегодня потерял три позиции, но эти гонщики в любом случае располагались в конце стартового поля.

Майни неплохо тронулся с места, однако перестарался в первом повороте, заблокировал тормоза, поэтому его сразу обошёл и Хаугер, а вскоре и Аюму Иваса, лихо прорвавшийся с 5-й позиции на 2-ю.

Потом индийского гонщика Campos опередил ещё и Оливер Берман, однако Майи вскоре отыгрался. Все эти события происходили на первых трёх кругах, так что начало гонки получилось весьма боевым.

При этом Тео Пуршер, для которого принципиально важно финишировать впереди Фредерика Вести, лидера личного зачёта, а в идеале обойти ещё и Ивасу, пока ехал пятым. Вести же стартовал 8-м, но потерял несколько позиций и откатился в конец первой десятки.

Когда позади была примерно треть дистанции, ситуация несколько стабилизировалась – вероятно, это было связано с желанием гонщиков поберечь резину в условиях венгерской жары и атаковать ближе к финишу.

Хаугер лидировал и за десять кругов довёл отрыв почти до двух секунд, но Иваса пытался не дать ему оторваться слишком уж далеко, прибавил и отыграл несколько десятых. Майни держался в 0,7 секунды от японского гонщика и не пытался его атаковать, столько же Кушу проигрывал Берман, а вот его активно прессинговал Пуршер, в некоторых поворотах подбираясь совсем близко.

Но на 11-м круге с трассы вылетел Ральф Бошунг, ехавший 15-м, причём вылетел не сам, ему помог Клемент Новалак, несколько неуклюже атаковавший швейцарца в первом повороте. Ненадолго ввели режим виртуального автомобиля безопасности, а как только он был отменён, Пуршер сразу ринулся в атаку на Бермана, и тот ничего не успел предпринять.

При этом стюарды займутся расследованием столкновения Бошунга и Новалака уже после финиша гонки.

После рестарта сложилось впечатление, что догнать Хаугера у Ивасы не получится, норвежский гонщик MP Motorsport увеличил отрыв до двух с лишним секунд, а вот Пуршер вплотную подъехал к машине Майни и явно готовил атаку на дебютанта сезона.

Тем временем Аюму задал вопрос команде DAMS вопрос, когда же ему можно будет атаковать в полную силу? Ему ответили, что теперь уже можно, и было любопытно, как это отразится на интервале между машиной японца и лидером гонки. Буквально через круг преимущество Хаугера сократилось на пару десятых, затем ещё на три, но Ивасе надо было отыграть ещё полторы секунды, чтобы реально вступить в спор за лидерство.

На 19-м круге Вести пошёл в решительную атаку на ехавшего 9-м Джека Дуэна и опередил австралийца.

До финиша оставалось пять кругов, Хаугер продолжал лидировать с преимуществом, превышавшем секунду, но Майни отставал от Ивасы всё больше, поэтому уже давно не мог применять DRS для более эффективной защиты от Пуршера, однако тот, хоть и буквально упёрся в коробку передач машины Campos, пока не спешил переходить к активным действиям – видимо, ждал, когда соперник ошибётся.

Но уже на следующем круге Тео заметно прибавил и опередил Майни в 1-м повороте, причём Куш не избежал лёгкого контакта с машиной француза, но без особых последствий. Разве что, поскольку Dallara индийца несколько дестабилизировалась, этим сразу воспользовался Берман и тоже обошёл Майни.

А за пару кругов до финиша произошла неожиданность: Берман красиво атаковал Пуршера и оттеснил того с третьей позиции, вышел вперёд и сразу оторвался на пару десятых, не дав Тео возможности контратаковать.

За круг до конца гонки шины у Ивасы окончательно износились, не выдержав агрессивной манеры пилотирования японца, и Аюму отстал от лидера уже на пять секунд.

На последнем круге из-за такой же проблемы Майни было уже сложно удерживать машину на трассе, чем воспользовался его соотечественник Джехан Даруала и отобрал позицию, замкнув первую пятёрку.

Деннис Хаугер первым увидел клетчатый флаг, одержав свою вторую победу в сезоне – первая была уже довольно давно, в австралийском Альберт-парке, причём тоже в субботнем спринте. Финишировавший вторым Аюму Иваса несколько сократил отставание от Тео Пуршера в личном зачёте, но остался на третьей строчке. А француз отыграл пять очков у Фредерика Вести, поскольку тот занял в спринте 9-е место, а за это в субботу ничего не полагается.

Т.е. преимущество датчанина сократилось всего до одного очка, и в завтрашнем спринте при старте с третьей позиции ему предстоит решать непростые задачи, ведь Пуршер тоже начнёт гонку из второго стартового ряда и сделает всё, чтобы опередить лидера чемпионата.

Оливера Бермана, британского гонщика Prema, можно поздравить с очередным подиумом – до этого у него было уже было три победы, но на других местах в первой тройке до сегодняшнего дня он не финишировал.