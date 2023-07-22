Хэмилтон: Радуюсь так, словно это мой первый поул!

Прошло более полутора лет с тех пор, как Льюис Хэмилтон в предыдущий раз выиграл поул, но сегодня на Хунгароринге семикратный чемпион мира на три тысячных опередил Макса Ферстаппена и в воскресенье стартует с первой позиции. Разумеется, после победы в квалификации гонщик Mercedes не скрывал, что его переполняют эмоции.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Позади полтора безумных года, и сейчас я просто потерял голос, потому что в машине вопил от радости! Это невероятные эмоции, и я так благодарен команде за её упорный труд – все приложили колоссальные усилия, чтобы мы наконец-то завоевали этот поул! Я радуюсь так, словно это впервые!

Конечно, огромное спасибо болельщикам – каждый год трибуны Хунгароринга заполнены до отказа.

Приехав сегодня на трассу, я не ожидал, что смогу бороться за поул, но в последней попытке выложился полностью, выжав из машины абсолютно всё.

Чтобы вновь завоевать поул, буквально каждому сотруднику нашей команды пришлось преодолеть огромные трудности, на этом пути были и успехи, и неудачи, но никто не терял веры, и объединив усилия, мы делали всё, чтобы сделать машину более конкурентоспособной.

В 4-м и 11-м поворотах мы теряем больше других команд, и я просто надеялся, что мне удастся удержаться на трассе, хотя это было очень непросто. Впереди ещё немало сложностей, мы это понимаем, но надеюсь, что сегодняшний результат демонстрирует, что мы на верном пути.

Посмотрим, смогу ли я заснуть сегодня ночью! Постараемся как можно лучше всё проанализировать и подготовиться к завтрашней гонке, чтобы побороться за победу. Впрочем, это будет непросто, ведь Ландо выступает просто здорово – очень приятно видеть, что McLaren показывает столь высокие результаты, – а Макс всегда впереди, и все знают, на что он способен».

Джордж Расселл (18-й): «Результат расстраивает, потому что не было никакой необходимости так сильно рисковать. Мы были одними из немногих, кто проехал под конец первой части квалификации единственный круг, ведь машина была более чем быстрой, вполне позволяя пройти и во вторую сессию, и в финал.

Мы редко допускаем подобные ошибки, но думаю, что тот, кто действует неправильно, заслуживает таких последствий. Просто мы недостаточно хорошо провели всю первую сессию, хотя этого вполне можно было избежать. Но целую сессию мы действовали не так, как все остальные, а потом в последнем повороте на моём круге выезда из боксов меня обогнали четыре машины, в том числе Пьер Гасли.

Уже в первом повороте на быстром круге я потерял две или три десятых, шины были не прогреты вообще, и вполне естественно, что и дальше мы ехали медленнее, чем нужно, и я не смог отыграться».