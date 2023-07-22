Ландо Норрис: Я допустил много ошибок

Ландо Норрис квалифицировался третьим в Венгрии, менее десятой уступив Льюису Хэмилтону. Гонщик McLaren считает, что если бы чисто проехал круг, то смог бы завоевать поул.

Ландо Норрис: «Я разочарован. Когда уступаешь менее десятой, то возникает ощущение, что ты должен был завоевать поул, если бы чисто проехал круг. Но, если оценивать результаты в комплексе, то я доволен. Команда отлично поработала – третье и четвёртое места на старте – уик-энд хорошо складывается.

Как гонщик я недоволен, поскольку допустил много ошибок, которые дорого стоили мне сегодня. Я не смог чисто проехать круг, но всегда существует риск, когда пытаешься выжать чуть больше. Ничего серьёзного, но я определённо мог проехать на десятую быстрее.

С одной стороны такой результат разочаровывает, но с другой третьей место на старте тоже хороший результат».