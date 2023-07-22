Макс Ферстаппен: Сейчас сложно оценивать новинки

В пятницу в Венгрии гонщики Red Bull Racing оказались за пределами первой десятки, но уверены в том, что в субботу смогут отыграться…

Макс Ферстаппен (11-й): «Мы хотим стать лучшими в квалификации, но важно было проехать несколько серий на разных составах, чтобы оценить ситуацию.

Сложно оценивать новинки после двух коротких тренировок, но мы изучим телеметрию, чтобы оценить корреляцию данных, поскольку мы использовали не так много комплектов шин.

При новом формате квалификации мы ограничены в выборе комплектов, и я не хотел использовать их в пятницу, чтобы лучше подготовиться к субботе.

Машина вела себя неплохо, порой мешала небольшая недостаточная поворачиваемость, но на длинной серии кругов результаты были хорошими».

Серхио Перес (18-й): «Утренняя авария стала следствием моей ошибки, но механики сделали всё, чтобы восстановить машину и я смог проехать несколько кругов во второй сессии. Из-за нового формата квалификации здорово было собрать данные для последующего анализа.

Если говорить о новинках, пока рано оценивать их эффективность, но в субботу мы получим больше информации. Я настроен позитивно, жду квалификации и уверен в том, что нас ждёт позитивный уик-энд».