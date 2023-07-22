Пьер Гасли: Приятно завершить день в первой тройке

Гонщики Alpine Пьер Гасли и Эстебан Окон показали третье и пятое время соответственно во второй тренировке Гран При Венгрии. В команде довольны скоростью машины и позитивно оценивают свои шансы в этот уик-энд.

Пьер Гасли (3-й): «Хорошая пятница в Будапеште – мы продуктивно поработали во второй тренировке. Я доволен проделанной работой, ведь всегда приятно завершить день в первой тройке.

Первая тренировка не показательна, поскольку прошла под дождём – мы проехали всего несколько установочных кругов. Машина стабильна и хорошо управляется, но нужно ещё немного поработать, чтобы прибавить в завтрашней важной квалификации.

Команда продолжит работать, поскольку впереди ещё долгий путь в этот уик-энд, но наша цель – заработать как можно больше очков».

Эстебан Окон (5-й): «Всегда волнительно выезжать на трассу, с которой у нас связано множество великолепных воспоминаний. Команда провела продуктивный день, хотя дождь помешал в первой тренировке. Во второй сессии удалось продуктивно поработать – машина оставила позитивные впечатления, и мы без проблем выполнили всю программу. Остаются вещи, над которыми предстоит поработать, но у нас есть потенциал, и я надеюсь, что мы окажемся в хорошей форме завтра.

Квалификация будет интересной, учитывая обязательное использование конкретных составов в каждой сессии. Постараемся подготовиться как можно лучше, поскольку мы все стремимся добиться хорошего результата для команды».