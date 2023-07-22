Риккардо: За эти два дня я добился неплохого прогресса

Из гонщиков AlphaTauri во вторую часть квалификации прошёл только Даниэль Риккардо, хотя в этот уик-энд он впервые пилотирует машину AlphaTauri и вернулся в строй после полугодового перерыва. Австралиец в целом доволен своей работой в дни венгерского уик-энда, тем более что ему сразу удалось опередить напарника.

Даниэль Риккардо (13-й): «Главное для меня – вернуться за руль, вновь почувствовать себя комфортно в машине и сработаться с командой. По-моему, за эти два дня я добился неплохого прогресса, довольно быстро адаптировался, и пока мы будем прогрессировать, я буду доволен.

Это был не самый простой уик-энд для возвращения, учитывая вчерашнюю дождливую погоду, а также новый подход к распределению шин, но я рад, что конкурентоспособно выступил в квалификации.

Не думаю, что по ходу гонки буду испытывать особые сложности, ведь я пропустил всего полгода, так что завтра будет весело, и, конечно, если появятся возможности отыгрывать позиции, то проверим, на что способна эта машина».

Юки Цунода (17-й): «Сегодня было трудно. Когда выбываешь из борьбы после первой же квалификационной сессии, это плохо, и я расстроен. Мне не удалось прибавить, и во вторую сессию я не прошёл, а это не та ситуация, в которой хочется оказаться. В общем, жаль что так получилось.

Темп у нас был, и мне кажется, что благодаря новому заднему крылу нам удалось прибавить, но я просто не смог всё сложить воедино и показать более высокий результат. Очень переживаю, что упустил такую возможность, но это станет мне хорошим уроком на будущее.

Новый подход к распределению шин в этот уик-энд сделал квалификацию интересной, хотя трудностей прибавилось, но это не скажется на завтрашней гонке. Судя по тому, что мы видели на тренировках, с гоночным темпом у нас всё в порядке, поэтому надеюсь, что мне удастся этим воспользоваться и отыграть как можно больше позиций».