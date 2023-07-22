Слухи: Контракт позволяет перевести Переса в AlphaTauri

Гоночный уик-энд в Венгрии начался для Серхио Переса с разбитой машины на первых минутах пятничной тренировки. На фоне возвращения Даниэля Риккардо в Формулу 1, который хочет своими выступлениями за AlphaTauri заслужить место в Red Bull Racing, Серхио в пятницу проявил себя не лучшим образом.

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер в эфире телеканала Sky Deutschland предположил, что если Перес не перестанет допускать ошибки, то Риккардо заменит его даже раньше, чем можно представить.

«Такие аварии, как в первой тренировки, не должны происходить, – говорит Ральф. – Я предполагаю, что в долгосрочной перспективе Перес потеряет место в команде. Вполне возможно, что возвращение Риккардо в Red Bull Racing произойдёт даже раньше, чем мы думаем».

Контракт Серхио Переса с Red Bull Racing рассчитан до конца 2024 года, но издание The Race предполагает, что команда может досрочно расторгнуть контракт с мексиканским гонщиком, выплатив ему компенсацию.

Более того, по неподтверждённой информации, в действующем контракте Серхио есть пункт, который позволяет Red Bull Racing перевести его в AlphaTauri, если результаты гонщика не устроят команду. Такой пункт контракта вполне может существовать, принимая во внимание прошлый опыт, когда в Red Bull Racing переводили Даниила Квята и Пьера Гасли из основной команды в младшую.