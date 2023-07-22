Стелла: На создание новинок нужно больше времени

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, рассказал об ожиданиях, связанных с венгерским этапом сезона, о прогрессе Оскара Пиастри, а также о работе с техническими новинками, которая продолжится и после летнего перерыва.

Андреа Стелла: «В Венгрии у нас более реалистичный настрой, это связано и с конфигурацией трассы, и жаркой погодой, которую прогнозируют на воскресенье. Посмотрим, как сложится квалификация, и что будет с погодой.

Мы будем рады, если на венгерской трассе сможем уверенно претендовать на очки, а это значит, что мы должны быть способны бороться с Aston Martin, Ferrari и Mercedes. Я не говорю только о Red Bull».

Подиум Ландо Норриса в Сильверстоуне, разумеется, порадовал команду, но не менее позитивно все восприняли 4-е место, занятое Оскаром Пиастри, дебютантом сезона, причём у австралийца тоже были шансы финишировать в первой тройке.

«Этот результат Оскара, его лучший в сезоне, для нас стал просто подтверждением траектории его развития, – продолжил Стелла. – Можно вспомнить, что уже в Бахрейне мы отмечали, что он прогрессировал от сессии к сессии, а также от зимних тестов к первой гонке. Та уверенность и стабильность, которую демонстрирует сейчас Оскар, это просто признак его профессионального роста.

Безусловно, в нашем спорте очень важна инженерная сторона дела, важно с каждым днём работать лучше, чем вчера. С Оскаром работают инженеры, которые раньше обеспечивали поддержку Даниэлю Риккардо, и им, конечно, пришлось многому научиться и в каком-то смысле подойти к делу с изрядной долей самокритики. Только при таком подходе вы учитесь на предыдущем опыте».

Также руководитель команды McLaren пояснил, почему они не привезли в Венгрию никаких технических новинок, хотя это было в изначальных планах: «Прежде всего надо отметить, что мы подготовили модернизированное переднее крыло для машины Оскара, чего нельзя было сделать на британском этапе, поскольку там у нас было ограниченное количество запасных частей.

Если говорить о новинках, то мы осознали, что для их разработки и производства требуется немного больше времени, чтобы полностью завершить весь цикл модернизации шасси. Поэтому ряд новых компонентов появится на машинах на следующих этапах, в том числе после летнего перерыва».