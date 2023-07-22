Трое гонщиков получили новые элементы силовых установок

В субботу в Венгрии на машинах трёх гонщиков поменяли элементы силовой установки.

В Alfa Romeo на машину Валттери Боттаса поставили новую турбину, мотор-генераторы MGU-H и MGU-K, а также выхлопную систему. Его напарнику Гуаньюю Чжоу поменяли турбину и мотор-генераторы MGU-H и MGU-K.

В Haas на машину Нико Хюлкенберга поставили новый мотор-генератор MGU-K.

Кроме того, Гуаньюй Чжоу получил новые элементы коробки передач. Все замены в рамках разрешённых, поэтому никто из гонщиков не оштрафован.