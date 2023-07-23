60 минут до старта: Комментарий Льюиса Хэмилтона

Льюису Хэмилтону не удавалось выиграть квалификацию уже полтора года, но вчера он смог проехать круг по Хунгарорингу быстрее всех, чего сам не ожидал.

Льюис Хэмилтон: «Я вчера уже говорил, что выиграв поул, едва не лишился дара речи, ведь когда вы прикладываете огромные усилия на протяжении столь долгого времени и наконец достигаете результата, то вас, конечно, переполняют эмоции.

На Хунгароринге я успешно выступал, когда был помоложе, и эта трасса мне всегда нравилась, но вчера, когда я едва не потерял контроль над машиной в последнем повороте, а потом завершил круг, то, конечно, не ожидал, что выиграю квалификацию. Для всей нашей команды это очень важное достижение.

Понимаю, что машины Red Bull быстрее на полсекунды на круге, если говорить о гоночном темпе, и очень вероятно, что Макс Ферстаппен сможет выйти в лидеры и скрыться вдали, но если мне всё-таки удастся каким-то волшебным образом удержаться на первой позиции, то, конечно, я постараюсь сдержать его натиск. Посмотрим».