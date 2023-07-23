90 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера

Шарль Леклер стартует в Венгрии шестым и надеется на хороший результат…

Шарль Леклер: «У нас много вопросов перед сегодняшней гонкой, поскольку из-за меньшего количества шин в этот уик-энд в пятницу не было такого, чтобы все работали на одинаковых шинах по схожим программам. В результате сложно делать сравнения и понять, на каких позициях мы находимся относительно остальных. Нет сомнений, что многое будет зависеть от износа резины.

Я стартую шестым, а гонщики Alfa Romeo кажутся очень быстрыми в этот уик-энд, как и McLaren, Mercedes и Red Bull. Предстоит сложная гонка, в которой нужно уделить основное внимание шинам. Если удастся контролировать их износ, то мы сможем отыграть несколько позиций.

Довольно оптимистично думать, что у нас есть шансы на подиум. Если удастся отыграть две позиции и финишировать четвёртым, то такой результат можно будет считать отличным. Обогнать Оскара Пиастри будет непросто, поскольку он очень быстр, но я надеюсь, что на старте смогу опередить хотя бы Чжоу».