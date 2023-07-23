Алекс Элбон: Мы понимали, что придётся непросто

Гонщики Williams не смогли пройти во вторую квалификационную сессию, хотя Алекс Элбон был близок к этому. Но он считает, что новый подход к использованию шин, впервые опробованный в этот уик-энд, сказался на Williams сильнее, чем на топ-командах.

Алекс Элбон (16-й): «Если вспомнить квалификацию, то нельзя сказать, что это была плохая сессия, ведь мы были в самой гуще борьбы и если бы прибавили хотя бы на одну десятую, то поднялись бы на несколько позиций выше.

Жаль, ведь мы были так близки к тому, чтобы пройти во вторую часть квалификации, хотя сегодняшний результат стал отражением нашего реального темпа. Но он говорит о том, что мы прогрессируем, при этом хорошо, что мы сейчас выступаем на такой трассе, как венгерская, что позволяет лучше разобраться в недостатках нашей машины.

Даже ситуация с шинами по ходу квалификации была против нас, поскольку жёсткая резина обеспечивает не столь эффективное сцепление, ведь шины Soft несколько маскируют наши проблемы, а в случае с Hard они проявляются только сильнее.

Мы понимали, что придётся непросто, но в конечном итоге я полагаю, что новый формат квалификации сказался на нас сильнее, чем на топ-командах, которые могут экономить шины и подготовиться к воскресенью лучше нас».

Логан Сарджент (20-й): «Думаю, если бы всё сложилось идеально, у нас был бы шанс пройти во вторую часть квалификации, но круг получился очень неудачный.

Сложно было начинать квалификацию на жёсткой резине, поскольку ни я, ни напарник в этот уик-энд ещё на ней не ездил, и собрать воедино нормальный круг было непросто. Хотя я уверен, что подобные проблемы были у всех, и всем пришлось прикладывать усилия, чтобы прибавить, я всё-таки очень недоволен собой.

С самого начала уик-энда я неплохо справлялся с делом, и мне казалось, что наш темп позволит показать хороший результат, но в решающей попытке можно было проехать круг как минимум на полсекунды быстрее.

Но при таком формате квалификации мы могли проехать только ограниченное количество кругов. Если говорить о тактике на гонку, то с ней у нас должно быть всё нормально, поскольку мы смогли сэкономить комплект жёсткой резины.

Некоторые гонщики уже использовали все свои комплекты, и я думаю, что завтра они окажутся в неблагоприятном положении, но у нас остались на гонку все шины, какие нам нужны. Будем надеяться, что это сыграет нам на руку».