Боттас: Я удивлен тем, как здорово мы выступили!

Оба гонщика Alfa Romeo пробились в финал квалификации в Венгрии – Гуаньюй Чжоу показал пятое время, а Валттери Боттас – седьмое…

Гуаньюй Чжоу: (5-й): «Я очень рад, что в гонке буду стартовать пятым. Мы угадали с настройками, мне с первого круга было комфортно в машине, но всё же я не ожидал, что закончу первую часть квалификации на первом месте. Здорово что этот темп удалось сохранить по ходу всех трёх сессий».

Валттери Боттас (7-й): «Я горжусь нашей командой и удивлен тем, как здорово мы сегодня выступили! Мы видели, что есть реальные шансы попасть в десятку, но пятое и седьмое место превзошли наши ожидания.

Мы были быстры по ходу квалификации на разных составах резины, смогли раскрыть потенциал наших машин. Похоже, венгерская трасса нам подходит.

Пока работа сделана только наполовину, очки будут начислены в воскресенье, но на трассе, где сложно обгонять, хорошие стартовые позиции помогут и в гонке. Ну а пока спасибо команде за проделанную работу».