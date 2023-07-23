Двойной сход гонщиков Alpine на первом круге в Венгрии

Для команды Alpine гонка в Венгрии закончилась едва начавшись: на торможении перед первым поворотом Гуаньюй Чжоу врезался в Даниэля Риккардо, австралиец по инерции задел машину Пьера Гасли, который затем по инерции врезался в напарника Эстебана Окона. Пьер и Эстебан своим ходом доехали до боксов, где сошли.

Вторая гонка подряд закончилась для Alpine двойным сходом. В результате отставание команды из Энстоуна от McLaren в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов увеличилось до сорока очков.

Эстебан Окон (сход): «Мне практически нечего сказать. Я очень разочарован из-за того, что гоночный уик-энд завершился тем, что я стал участником столкновения нескольких машин в первом повороте первого круга. Я ничего не мог поделать, и обе наши машины сошли из-за серьёзных повреждений. К счастью, со мной всё в порядке.

Сейчас необходимо перегруппироваться и вернуться более сильными в следующий уик-энд в Бельгии. Нужно быстро оставить произошедшее позади, чтобы начать летний перерыв в хорошем настроении».

Пьер Гасли (сход): «Крайне неприятно завершить уик-энд двойным сходом при таких обстоятельствах в начале гонки. Я стал жертвой столкновения других гонщиков, и не мог ничего предпринять, чтобы избежать этого. Разочаровывающий результат после хорошего старта, во время которого я отыграл несколько позиций.

Вместе с командой мы должны быстро оставить произошедшее в прошлом. В следующий уик-энд в Спа у нас будет ещё один шанс, и мы должны им воспользоваться, чтобы уйти на летний перерыв с заработанными очками».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Мы все разочарованы сегодняшней гонкой, в которой оба наших гонщика стали жертвами инцидента в первом повороте на первом круге. Эффект домино при столкновении других гонщиков привёл к тому, что оба наших пилота сошли.

Команда испытывает горькие эмоции, но мы должны идти вперёд с высоко поднятой головой и отыграться. На следующей неделе предстоит гонка в Спа, заключительная перед летним перерывом. Мы будем работать, чтобы добиться лучшего результата».