Ф3: Зак О‘Салливан выиграл воскресную гонку в Венгрии

Британский гонщик Prema Зак О‘Салливан выиграл воскресную гонку Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ними на подиум поднялись напарник Дино Беганович и гонщик MP Motorsport Франко Колапинто.

Воскресное утро встретило участников Формулы 3 безоблачным небо. Накануне по рекомендации Pirelli организаторы приняли решение сократить дистанцию гонки до 19 кругов. Основываясь на износе шин в субботнем спринте, инженеры Pirelli опасались, что большую дистанцию без пит-стопов резина может не выдержать.

На старте обладатель поула Зак О‘Салливан сохранил лидерство, а Дино Беганович не без проблем отстоял второе место от атаки в первом повороте Леонардо Форнароли. Никита Бедрин, стартовавший одиннадцатым, потерял две позиции на первом круге. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето остался 8-м, а занимающий второе место Хосе-Маря Марти поднялся на одиннадцатую строчку.

Зак О‘Салливан сразу попробовал создать отрыв от пелотона, и на третьем круге показал лучшее время. Бедрин потерял ещё одну позицию, пропустив Люка Браунинга. В дальнейшем Никита продолжил откатываться назад и финишировал только двадцать третьим.

На четвёртом круге Марти поднялся в десятку, обогнав на торможении в первом повороте Николу Цолова. На шестом круге Бортолето аналогичным манёвром обогнал Джонни Эдгара в борьбе за седьмое место.

Хосе-Мария продолжал отыгрывать позиции, и на седьмом круге поднялся на девятое место, обогнав Кристиана Мэнселла. Ещё через круг под атаками Марти не выдержал Джонни Эдгар.

На девятом круге в борьбе за третье место в первом повороте Франко Колапинто обогнал Форнароли. На следующем круге Леонардо потерял ещё одну позицию – по внешнему радиусу во втором повороте его обогнал Оливер Гёте. Кайлен Фредерик вернулся в боксы из-за технических проблем с машиной – гонка для него закончилась.

На тринадцатом круге Леонардо Форнароли опустился на шестое место, пропустив Пола Арона. Позади них Марти попробовал атаковать Бортолето, но заблокировал передние колеса на торможении в первом повороте и выехал за пределы трассы. Марти вернулся на трассу без потери позиции.

На четырнадцатом круге Марти предпринял ещё одну попытку обогнать Бортолето – на этот раз маневр на торможении во втором повороте получился успешным. Следом гонщик Campos прошёл и Форнароли в борьбе за шестое место.

На семнадцатом круге Бортолето в борьбе за седьмое место обогнал Леонардо Форнароли. На последнем круге Форнароли обогнал ещё и Джонни Эдгар.

Зак О‘Салливан уверенно довёл гонку до четвёртой победы в сезоне, более двух секунд выиграв у Бегановича и более шести у Колапинто. Результат позволил ему подняться на второе место в личном зачёте, на один балл опередив Хосе-Марию Марти.

Следующий этап Формулы 3 пройдёт через неделю 28-30 июля на бельгийской трассе Спа.

Пилот Команда Круги 1. З.О'Салливан Prema Racing 19 2. Д.Беганович Prema Racing 19 3. Ф.Колапинто MP Motorsport 19 4. О.Гёте Trident 19 5. П.Арон Prema Racing 19 6. Х.Марти Campos Racing 19 7. Г.Бортолето Trident 19 8. Д.Эдгар MP Motorsport 19 9. Л.Форнароли Trident 19 10. М.Боя MP Motorsport 19 11. К.Мэнселл Campos Racing 19 12. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 19 13. Х.Бартер Campos Racing 19 14. Т.Барнард Jenzer Motorsport 19 15. Г.Соси ART Grand Prix 19 16. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 19 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 19 18. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 19 19. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 19 20. Р.Фария PHM Racing by Charouz 19 21. М.Эстерсон Rodin Carlin 19 22. И.Коэн Rodin Carlin 19 23. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 19 24. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 19 25. Н.Цолов ART Grand Prix 19 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 19 27. О.Грей Rodin Carlin 19 28. У.Шин PHM Racing by Charouz 19 29. Т.Смит Van Amersfoort Racing 19 -. К.Фредерик ART Grand Prix 09

Личный зачет

Пилот Команда Очки 1. Г.Бортолето Trident 144 2. З.О'Салливан Prema Racing 101 3. Х.Марти Campos Racing 100 4. П.Арон Prema Racing 94 5. Д.Беганович Prema Racing 94 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 93 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 87 8. О.Гёте Trident 66 9. Л.Форнароли Trident 64 10. Г.Соси ART Grand Prix 53 11. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 40 12. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 38 13. К.Мэнселл Campos Racing 34 14. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 29 15. Д.Эдгар MP Motorsport 23 16. Т.Барнард Jenzer Motorsport 16 17. М.Боя MP Motorsport 13 18. К.Фредерик ART Grand Prix 11 19. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 09 20. Х.Бартер Campos Racing 09 21. И.Коэн Rodin Carlin 02