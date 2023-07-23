Формула 2: Первую победу в сезоне одержал Джек Дуэн

Перед воскресной гонкой Формулы 2 на Хунгароринге ситуация в личном зачёте молодёжной серии обострилась практически до предела, поскольку Тео Пуршер сократил отставание от лидера чемпионата, Фредерика Вести, до единственного очка.

При этом датчанин по итогам пятничной квалификации стартовал с 3-й позиции, а рядом с ним в том же втором ряду поля стояла машина Пуршера.

На этом фоне вчерашний штраф, полученный Клементом Новалаком, за то, что он спровоцировал столкновение с Ральфом Бошунгом по ходу спринта, привлекал не так уж много внимания, но французский гонщик Trident потерял пять стартовых позиций и начинал гонку из предпоследнего ряда.

А первые ряды стартового поля выглядели очень интересно, что обещало захватывающие дуэли на венгерской трассе: с поула стартовал Джек Дуэн, со второй позиции – Виктор Мартен, причём оба проходят обучение в Академии Alpine. Про второй ряд уже было сказано, а на третьем стояли машины быстрого дебютанта Айзека Хаджара и уже довольно опытного Аюму Ивасы, занимавшего третью строчку в личном зачёте, и ему тоже было за что бороться.

Это уже четвёртый поул Дуэна в Формуле 2, и, конечно, австралиец был настроен в максимальной степени воспользоваться своей максимально благоприятной позицией. На старте ему это удалось, он удержал лидерство, уверенно тронувшись с места, а вот Мартен в первых же поворотах уступил натиску Вести, который действовал весьма агрессивно и смог выйти на вторую позицию.

Пуршер ехал четвёртым, стараясь подобраться к машине Мартена на дистанцию атаки, но вскоре на трассе появились жёлтые флаги из-за вылета Новалака – впрочем, они действовали только на определённом участке круга и очень недолго.

Дуэн наращивал преимущество, к пятому кругу оно превысило 1,2 секунды, но Вести прибавил и вскоре уже получил возможность пользоваться системой DRS, однако до атаки дело пока не доходило. Джек, понимая, что ситуация обостряется, тоже поехал быстрее, и его отрыв вновь превысил секунду.

Мартен тоже держался в секунде с лишним от лидеров, чуть больше ему проигрывал Пуршер, а вот Тео уже прессинговал Хаджар.

На 9-м круге Зейн Мэлони первым отправился в боксы на обязательный пит-стоп, после чего его примеру последовала ещё пара гонщиков, и все они вернулись на трассу в второй половине второй десятки.

Мэлони попытался атаковать Кроуфорда, тоже побывавшего на пит-стопе, в конце старт-финишной прямой, но американский гонщик Hitech весьма жёстко защищался, дважды опасно выдавив соперника за пределы трассы, и его действиями заинтересовались стюарды. Но это была борьба лишь за 19-ю позицию.

Их дуэль продолжилась и на следующем круге: Мэлони воспользовался тем, что Кроуфорду не удалась атака на Роя Ниссани, и смог опередить американца, хотя между их машинами едва не произошёл контакт.

На 14-м круге на пит-стоп поехал Пуршер, сделав это первым из группы лидеров, и вернулся на трассу на 14-й позиции. Тео сразу попытался атаковать Амори Кордила, но тому удалось отбиться и удержать позицию. При этом Пуршера уже начал догонять Хаджар, ехавший в 0,6 секунды от соотечественника.

Пит-стопы продолжались, но Дуэн, Вести, Мартен и Иваса не торопились сворачивать на пит-лейн, продолжая проходить круги с неплохими результатами.

На 17-м круге Пуршеру удалось опередить Кордила и подняться на 11-ю позицию, а следом бельгийца обошёл и Хаджар, хотя Амори, обороняясь, заставил его понервничать.

На 19-м круге шины поменял ехавший пятым Энцо Фиттипальди и вернулся на трассу 12-м, однако Хаугер, ехавший на хорошо прогретых шинах, в отличие от бразильца, тут же его атаковал и опередил. На следующем круге на пит-стоп отправился и Аюму Иваса, после чего откатился в самый конец первой десятки. На этом же круге Пуршер обогнал Куша Майни, поднявшись на 7-ю позицию.

Приближался экватор гонки, а Дуэн, Вести и Мартен по-прежнему оставались на трассе, и только на 23-м круге команда Prema позвала Фредерика в боксы, после чего лидер личного зачёта вернулся на трассу четвёртым, т.е. непосредственно перед Пушером, и их принципиальное противостояние продолжилось.

На следующем круге шины поменял Мартен и выехал на трассу перед Версти, однако тот сразу атаковал француза и опередил. Следом то же самое попытался сделать Пуршер, но Виктор жёстко оборонялся, и Тео даже не удалось удержаться на трассе.

Пока он по обочине возвращался назад, его обошёл Хаджар, а ещё через круг – и Иваса! И вместо того, чтобы соперничать с Вести за подиум, а также за лидерство в чемпионате, Тео теперь вынужден был решать другие задачи, поскольку откатился на 6-ю позицию. При этом Фредерик ехал вторым.

На 25-м круге свой пит-стоп провёл и Дуэн, вернувшись на трассу лидером, и его преимущество над Вести при этом превышало шесть секунд.

За десять кругов до финиша первая пятёрка выглядела так: Джек ехал впереди, причём записал на свой счёт самый быстрый круг гонки, Вести отставал от него уже на семь с лишним секунд, ещё в четырёх секундах позади него ехал Мартен, следом Хаджар и Иваса.

При этом японец постепенно сокращал отставание от Айзека, его коллеги по молодёжной программе Red Bull, и явно готовился к атаке. Однако до финиша оставалось всё меньше кругов, а Аюму всё не удавалось переходить к решительным действиям. Но на 35-м из 37 кругов ему всё-таки удалось совершить обгон и подняться на 4-ю позицию. Было понятно, что на подиум он не претендует, поскольку первая тройка оторвалась уже очень далеко.

Тем временем гонка финишировала, и Джек Дуэн добыл для команды Virtuosi Racing её первую победу в 2023 году, став уже десятым гонщиком Формулы 2, кому удалось подняться на первую ступень подиума в этом сезоне.

Фредерик Вести финишировал вторым, заработав ещё 18 очков, которые позволили ему вновь увеличить преимущество в личном зачёте перед Пуршером, который сегодня вынужден был довольствоваться лишь 6-м местом. По итогам венгерского этапа датчанин лидирует, набрав 153 очка, а у Тео на 11 меньше.

Компанию Дуэну и Вести на подиуме составил Виктор Мартен, который пытался догнать Фредерика на последних кругах, но было уже поздно. Впрочем, французский гонщик ART вряд ли сильно расстроился, поскольку по итогам венгерского этапа молодёжной серии поднялся на 4-ю строчку личного зачёта, опередив Оливера Бермана.

Так или иначе, но повод для хорошего настроения был и у финишировавшего четвёртым Аюму Ивасы, поскольку протеже Honda Racing сократил отставание в чемпионате от Пуршера до десяти очков, так что теоретически уже в через неделю в Бельгии может его опередить. Разумеется, при удачном стечении обстоятельств.