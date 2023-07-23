Макс Ферстаппен: Гран При прошёл просто идеально!

В Венгрии Макс Ферстаппен одержал очередную победу, благодаря чему Red Bull стала первой командой в истории, выигравшей 12 Гран При подряд.

Макс Ферстаппен: «Наконец-то нам удалось по-настоящему хорошо стартовать, я очень доволен, ведь мы долго над этим работали, и сегодня получилось отлично тронуться с места.

Я понимал, что занимаю внутреннюю траекторию, поэтому смогу выйти вперёд в 1-м повороте, но поскольку машина была с полным баком топлива, то при интенсивном торможении меня немного снесло влево, но, к счастью, всё сложилось так, как нужно.

В общем, всё было замечательно, ведь после этого я мог провести гонку так, как мне хотелось, тем более что машина была по-настоящему быстрой. Полагаю, в квалификации на одном круге были небольшие проблемы с балансом, но, возможно, это даже как-то помогло нам сегодня, потому что машина отлично работала на любой резине и позволяла беречь шины. Именно поэтому нам удалось создать такой большой отрыв.

12 побед подряд – невероятное достижение для нашей команды, второй год подряд мы выступаем очень успешно – будем надеяться, нам удастся сохранить набранный темп ещё надолго. Кроме того, работать с такой командой всегда в радость, ведь мы всегда стремимся добиться большего. И сегодняшний Гран При прошёл просто идеально!»