Шарль Леклер: Мы знаем наши слабые стороны

Лучшим результатом Ferrari в квалификации Гран При Венгрии стало шестое место Шарля Леклера, тогда как его напарник Карлос Сайнс показал одиннадцатое время и впервые в сезоне не вышел в финал. В итальянской команде объяснили такой результат нехваткой скорости.

Шарль Леклер (6-й): «Хотя я доволен своим кругом, мы оказались недостаточно быстры. Наша машина очень чувствительна к ветру, что и повлияло на итоговый результат.

Сложно сказать, кто завтра окажется нашими главными соперниками, поскольку в этом сезоне расстановка сил постоянно меняется. Мы знаем наши слабые стороны и продолжаем работать над их устранением.

На этой трассе ключевое значение имеет контроль износа резины, и если нам удастся с этим справиться, то мы сможем хорошо провести гонку».

Карлос Сайнс (11-й): «Я недоволен тем, что впервые в сезоне не вышел в финал – мне не хватило всего двух тысячных. На протяжении всего уик-энда мне некомфортно на шинах Medium, и сегодня я за это заплатил. Пока это была самая плотная борьба в квалификации в сезоне.

Завтра будет непросто из-за трафика и высокой деградации резины, но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы обгонять, отыгрывать позиции и заработать очки».

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Наши сегодняшние результаты никак не связаны с новым форматом квалификации, который одинаковый для всех. До начала сессии у нас были проблемы с тем, чтобы в полной мере понять наши возможности, но что отбросило нас назад, так это то, что не удалось найти подход к работе с резиной.

Шарлю не хватило всего десятой, чтобы занять более высокое место на старте во втором ряду. Всю сессию мы показывали времена наравне с Льюисом, но в конце не смогли ему соответствовать.

Сложно сказать, что нас ждёт в гонке, поскольку вчера команды работали на длинных сериях кругов на разных составах. Завтра состояние трассы будет другим, чем в пятницу, поэтому в каком-то смысле мы вслепую выйдем на старт гонки.

На трассе сложно обгонять, поэтому первый круг будет критически важен – мы в этом убедились в сегодняшних гонках Формулы 3 и Формулы 2, в которых увидели «поезда DRS». Нас ждёт интересный вызов, поэтому ещё предстоит поработать сегодня вечером».