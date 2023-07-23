В Pirelli прогнозируют два пит-стопа в гонке

Квалификация Гран При Венгрии прошла в обновлённом экспериментальном формате: в первой сессии гонщики могли выезжать только на составе Hard, во второй – только на Medium, а в третьей – только на Soft. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги субботних сессий и дал прогноз на гонку.

Марио Изола: «Думаю, квалификация получилась интересной, поскольку благодаря обновлённому формату гонщикам пришлось преодолевать новые вызовы. Результаты оказались более плотными и непредсказуемыми, чем на прошлых этапах. Это подтверждает факт, что в первой десятке семь разных команд, и первые десять гонщиков уместились в шесть десятых секунды.

В трёх сессиях квалификации гонщикам пришлось адаптироваться к разным составам, чего им не приходилось делать с тех пор, как было отменено правило о необходимости стартовать на тех же шинах, на которых они провели вторую часть квалификации.

Состав Hard кажется лучшим выбором на гонку, но в тренировках многие гонщики не работали с этими шинами, поэтому первую часть квалификации они начинали в неведении, и даже ведущим командам пришлось сделать по две попытки.

В третьей тренировке температура асфальта была в районе +50С. Завтра ожидается такая же погода, и на длинных сериях кругов мы увидели, что состав C5 сложно считать идеальным выбором для гонки. В то же время более высокая температура по сравнению с пятницей и постепенное улучшение состояние асфальта сдвигают баланс к использованию составов С3 и С4.

Таким образом, наиболее вероятна стратегия двух пит-стопов – старт на составе С4, и два следующих отрезка на С3. Возможна и стратегия одного пит-стопа (Hard-Medium), но на грани из-за падения эффективности шин и износа. Добавьте эти факторы к необычной расстановке на стартовой решётке, и у нас будут все компоненты для зрелищной гонки».