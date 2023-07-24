В Williams не заработали очков в Венгрии, но гонкой остались довольны…

Алекс Элбон: «11 место – неожиданный результат. Мы приехали в Венгрию зная, что трасса не подходит нашей машине, но я смог отыграть несколько мест. На Хунгароринге важно, чтобы впереди была свободная трасса. Я рано провёл пит-стоп, оказался на свободном участке и постепенно вывел шины в рабочий диапазон, потом они обеспечили хорошее сцепление и позволили сдерживать позади более быстрые машины.

Мы выявили области, в которых уступаем соперникам, и хотя машина была недостаточно эффективна, она позволяла бороться с соперниками».

Логан Сарджент (18-й): «Честно говоря, я вполне доволен тем, как прошла гонка. Немного не повезло – заминка на пит-стопе привела к потере времени, но в целом темп был неплохим. На трассе, которая не подходит нашей машине, Алекс был близок к призовой десятке, что настраивает на оптимизм перед гонкой в Спа».