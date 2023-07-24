Эдди Джордан впечатлён выступлением Пиастри

Бывший владелец собственной команды Формулы 1 Эдди Джордан впечатлён выступлением Оскара Пиастри – и пророчит ему большое будущее…

Эдди Джордан: «Пиастри меня здорово впечатлил. Прежде он не выступал на Хунгароринге, разве что однажды в молодёжных сериях, но уже в дебютнои сезоне квалифицировался четвёртым, а в гонке боролся с Максом.

Думаю, этого парня ждёт большое будущее, он может стать настоящей звездой Формулы 1. Я буду следить за его карьерой, возможно, он станет одним из тех, кто однажды бросит вызов Ферстаппену.

Его карьерой занимается мой старый знакомый Марк Уэббер. Мы видели, как он привёл его в McLaren, и если в будущем в Red Bull, где Марк выступал прежде, появится вакансия, я не буду удивлён, если Оскар будет на неё претендовать».