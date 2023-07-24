Хэмилтон: На дистанции нам не хватает скорости

В минувший уик-энд на Хунгароринге Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию, но в гонке финишировал только четвёртым. Британец считает, что точно характеризует сегодняшнюю форму Mercedes.

Льюис Хэмилтон: «Очевидно, что в гонке мы не были самыми быстрыми. У нас не самая быстрая машина, но я горжусь тем, что завоевал поул, опередив чемпиона мира и две другие машины, которые были быстрее нас.

В гонке мы просто столкнулись с реальностью, а она в том, что на дистанции нам не хватает скорости. Утром в воскресенье на стратегическом брифинге с командой мы говорили о том, что я буду как минимум на пять десятых медленнее Red Bull. Так что борьба была не с Максом, но я надеялся, что мы сможем сразиться с McLaren. Но и они оказались для нас слишком быстры».