Автоспорт
Изола: Мы выбрали правильные составы на венгерский этап
Макс Ферстаппен выиграл Гран При Венгрии, принеся Red Bull Racing рекордную двенадцатую победу подряд. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги гонки на трассе Хунгароринг.
Марио Изола: «Мы увидели очень интересный уик-энд, в котором был опробован новый вариант распределения шин. Кроме того, на этот этап мы привезли шины на один шаг мягче, чем в прошлые годы.
Что касается обновлённого формата квалификации, то важно отметить, что он будет вновь опробован на сентябрьском этапе в Монце на трассе с совершенно иными характеристиками. После чего все собранные данные будут тщательно проанализированы.
Я бы выделил два важных момента прошедшего уик-энда: квалификация получилась более непредсказуемой, чем обычно благодаря тому, что гонщикам пришлось быстро адаптироваться к постоянной смене составов по ходу сессии. Второй важный момент состоит в том, что на гонку нужно было сохранить два комплекта каждого состава, что обеспечило большую гибкость в выборе стратегии.
Все гонщики провели два пит-стопа в условиях жары – перед стартом асфальт прогрелся до +53С, но при этом мы не увидели серьёзных проблем с деградацией резины. Это подтверждает, что мы выбрали правильные три состава на этот этап, а четверо гонщиков предпочли поставить на первый отрезок шины Soft. Это показывает, что мягкий состав вполне подходит для гонки.
Впереди заключительный перед летним перерывом этап в Спа на одной из самых известных трасс в календаре, чьи характеристики кардинально отличаются от Хунгароринга и с точки зрения конфигурации, и с точки зрения погоды. Этап в Бельгии станет третьим в сезоне, который пройдёт в формате со спринтом, и это должно сделать шоу ещё более захватывающим».