Кристиан Хорнер об историческом результате Red Bull

В минувшее воскресенье в Red Bull установили новый рекорд по числу одержанных подряд побед, превзойдя серию McLaren из 11-ти побед в 1988-м.

Победа Ферстаппена на Хунгароринге стала для него самой впечатляющей в сезоне – он выиграл 33 секунды у финишировавшего вторым Ландо Норриса.

Говоря об этой победе, руководитель команды Кристиан Хорнер воздал должное своим сотрудникам, ведь Red Bull Racing может досрочно выиграть Кубок конструкторов сразу после летнего перерыва – уже на Гран При Италии в Монце.

Кристиан Хорнер: «В этот уик-энд мы вошли в историю. Это особенное достижение для всей нашей команды. Установить новый рекорд из 12 подряд побед в Гран При, побить рекорд McLaren 1988 года, когда там выступали Айртон Сенна и Алан Прост под руководством Рона Денниса – это что-то невероятное. То, что у нас уже никто не отнимет.

Как долго будет продолжаться победная серия? Кто знает. На этой неделе нас ждёт новое испытание – уик-энд в Спа в формате с субботним спринтом при переменчивой погоде. Там всякое может случиться. Мы движемся вперёд от этапа к этапу, стремясь в каждый гоночный уик-энд добиться максимально возможного результата».