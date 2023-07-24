Льюис Хэмилтон: Старт однозначно не удался

Венгерский этап чемпионата для Mercedes сложился не слишком удачно, несмотря на то, что машина позволила Льюису Хэмилтону накануне выиграть квалификацию, а Джорджу Расселлу отыграть немало позиций после старта из предпоследнего ряда.

Льюис Хэмилтон (4-й): «Хотя начальная стадия старта была не худшей, но, разумеется, он получился не так хорошо, как у Макса Ферстаппена. Ведущие колёса немного пробуксовали, после чего Макс, который был на внутренней траектории, вытеснил меня к обочине, и меня опередили обе машины McLaren.

В общем, старт однозначно не удался и чем-то напомнил мне начало Гран При Венгрии 2015 года, когда я откатился назад, хотя начинал гонку с поула.

Потом мне просто не хватало темпа, чтобы держаться за лидерами. Баланс машины на первом отрезке тоже был очень плохой, проявлялась сильная недостаточная поворачиваемость, а по ходу поворота она сменялась на избыточную, и задние колёса W14 начинало срывать с траектории.

Но постепенно мы как-то приспособились, на двух следующих отрезках управляемость машины заметно улучшилась. Если бы мы раньше смогли проходить круги в таком же темпе, как под конец гонки, то думаю, что можно было бы рассчитывать на более высокий результат.

Но я намерен использовать тот позитивный опыт, который мы получили вчера. Команда приложила невероятные усилия, чтобы мы по итогам квалификации стартовали с поула, опередив всех, и для нас это было по-настоящему ярким достижением».

Джордж Расселл (6-й): «Шестое место – выше всех ожиданий. Перед гонкой прогноз наших стратегов был таким: 11-е место или в лучшем случае 7-е, если всё сложится идеально. Но мы финишировали шестыми, опередив обоих гонщиков Ferrari, хотя они стартовали далеко впереди нас.

Машина позволяла ехать очень быстро. Хунгароринг – одна из моих любимых трасс, и наша команда, как правило, хорошо выступает в этом Гран При.

Скорость машины не стала для меня сюрпризом, поэтому остаётся только сожалеть, что вчера нам не удалось выступить на уровне Льюиса. Ведь если обе машины стартуют из двух первых рядов, это полностью меняет характер гонки. Хотя такую возможность мы упустили, но всё-таки заработали очки и удержались на 2-м месте Кубка конструкторов, так что мы принимаем этот результат.

Похоже, что McLaren сейчас немного быстрее нас, но это в большей степени относится к Ландо Норрису, он отлично выступает. Но и Оскар Пиастри производит хорошее впечатление, ведь хотя он новичок, но практически не допускает ошибок. В какой-то момент он поднимется на уровень напарника. И когда это произойдёт, они станут реальной угрозой.

Думаю, что пока наше преимущество достаточно велико, и до конца сезона мы сможем удержаться впереди McLaren».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Думаю, сегодня наша машина была второй по темпу. Такой вывод напрашивается, если посмотреть на результаты прохождения кругов, а также учитывая, сколько позиций отыграл Джордж. Однако нам просто не удалось в полной мере использовать скоростные возможности W14.

Тем не менее, мы видим, как круги проходит Макс Ферстаппен, с каким спокойствием он это делает. Нам до этого пока далеко, но мы должны к этому стремиться.

Безусловно, неудачный старт сыграл свою роль, но так иногда бывает. Возможно, это связано ещё и с тем, что мы старались поберечь шины, поэтому действовали слишком осторожно. Думаю, в итоге Льюис проиграл меньше двух секунд Пересу и около пяти секунд Ландо, в общем, до подиума нам не хватило немного.

Думаю, если бы мы выстроили гонку немного иначе, то смогли бы отыграть это отставание. Теперь нужно всё проанализировать, чтобы понять, как можно было действовать».