В FIA определятся с новыми командами в ближайшие недели

Предполагается, что пять новых команд подали в FIA заявку на участие в Формуле 1 с 2025 года, но из них будут выбраны только одна или две. Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Мохаммед Бен Сулайем: «Надеюсь, в следующем месяце мы сможем сделать заявление. Речь идёт о серьёзных людях, мы не хотим никого исключать без тщательного рассмотрения поступивших заявок.

В правилах сказано, что в Формуле 1 может быть 12 команд. Нам не нужна любая команда, нам нужна лучшая команда и лучший автопроизводитель. Я предпочитаю производителей, поскольку это было бы хорошо для спорта.

Причин для спешки нет. В FIA усердно работали над заявлением о намерениях, мы встречались с командами, чтобы рассмотреть их заявки, и я думаю, что окончательное решение будет принято через четыре-шесть недель».