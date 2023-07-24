Валттери Боттас: Всё испортил неудачный старт

Гонщики Alfa Romeo стартовали на Хунгароринге из первой десятки, но по тем или иным причинам не смогли заработать очки, хотя всё началось с неудачного старта.

Валттери Боттас (12-й): «Сегодня мне здорово помешал неудачный первый круг, причём это относится и ко мне, и к напарнику – у Чжоу на старте возникли проблемы, поэтому мне пришлось объезжать его машину, из-за чего я в какой-то степени потерял темп.

После этого все соперники, стартовавшие на мягких шинах, просто умчались вперёд, а под конец гонки нам уже не хватало темпа, чтобы бороться за позиции и продвигаться вперёд.

Сегодня наши дела складывались хуже, чем накануне, но хотя бы можно порадоваться, что мы были способны на хорошую скорость в квалификации. Полагаю, в субботу на венгерской трассе нам удалось более полно раскрыть потенциал машины, так что посмотрим, на что мы будем способны в следующий уик-энд в Бельгии, хотя понятно, что Спа – совсем другая по характеру трасса».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «Думаю, для нас всё закончилось сразу после неудачного старта. К сожалению, в работе машины произошёл какой-то сбой, и я пока точно не знаю, с чем он был связан. Не хотелось бы давать лишние комментарии, но я держал обороты на нужном уровне, а когда погасли огни светофора, и я нажал на газ, то двигатель сначала никак на это не отреагировал.

Я очень расстроен, что так вышло, и, конечно, мы должны выяснить, что именно пошло не так. Потом на торможении в первом повороте я оказался в зоне турбулентности за ехавшими впереди машинами и не смог в достаточной степени сбросить скорость, поскольку тормоза заблокировались, что и стало причиной инцидента.

Из-за того, что переднее крыло получило повреждения – по-моему, на нём образовалась трещина – пилотировать было сложно, отыгрывать позиции не получалось, тем более на такой трассе».