Вассёр: Важно уйти на перерыв с хорошим результатом

В Ferrari заработали 10 очков в Венгрии, сократив отставание от Aston Martin в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, но результатами гонки остались недовольны.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Не лучший результат. Для Шарля гонка получилась сложной после того, как он потерял около семи секунд на пит-стопе из-за проблем с гайковёртом. Из-за этого он оказался в трафике, а потом получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейн.

С Карлосом мы рискнули стартовать на Soft, что помогло отыграть несколько мест в начале гонки, но мы понимали, что после раннего перехода на Hard ему придётся беречь резину. Но после старта с 11 места он закончил гонку восьмым, опередив Алонсо, так что результат неплохой.

У меня есть ощущение, что мы не так сильно отстаем от соперников в плане эффективности машины, но нам не удаётся собрать всё воедино по ходу уик-энда. В пятницу мы продемонстрировали свой потенциал, но не смогли развить его в субботу и воскресенье. Теперь мы готовимся к Бельгии – важно уйти на летний перерыв с хорошим результатом».

Шарль Леклер (7-й): «Я хорошо стартовал и на первом отрезке ехал в хорошем темпе, но потом из-за заминки на пит-стопе пришлось отыгрываться.

Штраф после второго пит-стопа ещё больше осложнил ситуацию, так что в целом мой день получился не самым удачным. Сейчас я с нетерпением жду гонку в Спа и надеюсь, что там мы сможем завершить первую половину сезона хорошим выступлением».

Карлос Сайнc (8-й): «Я здорово стартовал, отыграв пять мест на первом круге, проехал хороший первый отрезок на Soft, сумев продлить ресурс шин. К сожалению, с составом Hard на более длинных отрезках мы столкнулись с проблемой деградации задних шин, и нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами. Сейчас это наше слабое место.

Мы ждали большего на венгерской трассе, нужно прибавить в ключевых областях, чтобы в будущем добиваться большего».