Эстебан Окон: У машины сломалось даже сиденье

Для гонщиков Alpine гонка в Венгрии закончилась инцидентом на первом круге. Эстебан Окон заявил, что после приземления на трассу в его машине сломалось даже сиденье.

Эстебан Окон: «Мы с напарником пострадали в первом повороте. Ехавший позади Чжоу ошибся, что и привело к сильному удару. Моя машина взлетела на три-четыре метра, а удар при приземлении оказался очень сильным – сломалось даже моё сиденье, разломившись на две части.

К сожалению, после этого обе машины нашей команды вышли из строя. Это следствие того, что мы стартовали позади, где гонщики склонны больше рисковать, чтобы отыграться. Мы знали это и не раз страдали от этого. Хорошо, что на следующей неделе нас ждёт новый Гран При и мы быстро забудем о произошедшем».