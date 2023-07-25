Гюнтер Штайнер: Команды опасаются брать новичков

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер работал с Миком Шумахером и Никитой Мазепиным, но считает, что сейчас команды избегают новичков…

Гюнтер Штайнер: «Ник де Вриз – неплохой гонщик, но он просто не успел показать себя в Формуле 1. Они вернули Даниэля Риккардо, показавшего не лучшие результаты в прошлом сезоне. Возможно, они вернули его потому, что на нашем примере [когда Нико Хюлкенберг заменил Мика Шумахера] увидели, как эффективно это работает.

Сейчас если какой-то новичок добирается до Формулы 1, то только потому, что он невероятно хорош. Как Оскар Пиастри в McLaren. Но новичкам все труднее попасть в наш спорт.

Сейчас все команды сильны. Явных аутсайдеров нет, каждая хочет иметь сильных и опытных гонщиков, даже если вы ведёте борьбу в конце пелотона, где результаты очень плотные. Сейчас никто не станет брать новичка за 10 — 15 миллионов [спонсорских средств]. Не окупается. В итоге привлекать новые таланты из Формулы 2 в Формулу 1 стало ещё сложнее. Никто не хочет рисковать.

Посмотрите на Aston Martin – они взяли 41-летнего Алонсо и он добивается там отличных результатов. У Alpha Tauri дела обстоят не слишком хорошо, но они поступили так же, как Aston Martin и мы. Всё это значит, что больше нет верных путей в Формулу 1 из других серий. Всё очень относительно – и никто не хочет рисковать».