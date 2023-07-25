Ландо Норрис: Трасса в Спа должна подойти MCL60

В Венгрии Ландо Норрис во второй гонке подряд финишировал вторым, а его напарник Оскар Пиастри заработал десять очков за пятое место. В McLaren рассчитывают закрепить успех в предстоящем Гран При Бельгии.

Ландо Норрис: «Во второй гонке подряд я поднялся на подиум! Приятно вернуться на позиции, на которых мы должны быть. Однако ещё многое предстоит сделать, чтобы стабильно демонстрировать такие результаты до конца сезона.

Я с нетерпением жду этап в Спа. Это одна из моих любимых трасс, которая должна подойти нашей машине. Разумеется, в зависимости от погоды может быть сложно, но мы сделаем всё возможное, чтобы завершить первую половину сезона высоким результатом».

Оскар Пиастри: «Следующая гонка в Бельгии. Мне всегда нравилось выступать в Спа, ведь это отличная трасса, и мне понравился формат уик-энда со спринтом. В двух последних гонках машина была быстра, что позитивно, но в каждый гоночный уик-энд можно многому научиться.

На этой неделе я вернусь на базу для работы на симуляторе, чтобы удостовериться, что мы максимально используем собранные данные. Надеюсь, мы проведём ещё один успешный уик-энд перед летним перерывом».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Оба гонщика сильно выступили в Венгрии, а собранные данные позволят нам проанализировать сильные и слабые стороны машины. Команда хорошо поработала, чтобы мы оказались на таких позициях.

Мы оптимистично настроены относительно оставшейся части сезона, но знаем, что соперники не будут сидеть сложа руки. Наши планы и амбиции остаются прежними – мы продолжим улучшать MCL60 в этом году, чтобы в ближайшем будущем иметь возможность выигрывать гонки.

Перед летним перерывом мы приедем на этап в Бельгию. Трасса в Спа в списке тех, которые нравятся гонщикам. Здесь интересное сочетание длинных прямых и поворотов разных типов, а погода может добавить сложностей.

Кроме того, нас ждёт уик-энд в формате со спринтом, что добавит сложностей, но откроет больше возможностей. Как обычно, вся команда и гонщики сосредоточены на поставленной задаче и готовы максимально выложиться».