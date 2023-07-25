Лео Турини: Ferrari за год сделала прыжок назад

В Венгрии Шарль Леклер и Карлос Сайнс финишировали седьмым и восьмым. Ветеран итальянской гоночной журналистики и большой поклонник Ferrari Лео Турини в своей колонке ожидаемо раскритиковал результаты команды из Маранелло.

Год назад, в июле 2022-го, Ferrari выиграла две гонки подряд в Великобритании и Австрии – одну с Сайнсом, вторую – с Леклером. Это было похоже на начало красной эры, хотя вопросы к стратегии по-прежнему оставались, но не мешали предаваться мечтам.

Прошло двенадцать месяцев. Команда сделала сенсационно вопиющий прыжок назад. Все цифры отрицательные, машина слишком медленная, а попытки сделать её быстрее терпят неудачу.

Две недели назад в Сильверстоуне команда заняла девятое и десятое место. В Будапеште результат немного лучше, если можно так это назвать. Но ведь Фредерик Вассёр обещал прогресс, а после финиша стал иллюстрацией фразы моего друга Хулио Веласко «Победитель празднует, а проигравший оправдывается».

Удручающая правда состоит в том, что Ferrari наносит сильные удары по страсти людей, которые любят команду. Поворотного момента не видно. По крайней мере, я не вижу. Смущает, что каждая попытка решить технические проблемы оказывается неудачной, банкротством по своей сути.

Но есть вещи и похуже. И я говорю сейчас не о Red Bull и Максе Ферстаппене – у меня даже сложилось впечатление, что во время гонки он прямо из кокпита следил за трансляцией заключительного этапа «Тур де Франс», настолько далеко позади были соперники.

Нет, для Ferrari хуже то, какого прогресса добились в McLaren, хотя ещё в начале сезона их машина напоминала садовую тачку, а теперь позволяет бороться в первых рядах. Пример McLaren показывает, что в Формуле 1 всё можно исправить, если работать с правильным настроем.

Никто не сомневается в приверженности делу сотрудников Ferrari, но почему тогда в команде не могут найти решение проблемы? Повторюсь, никто не ждёт чудес и не рассчитывает опередить Red Bull Ферстаппена. Но проиграть в квалификации Alfa Romeo и в бинокль рассматривать McLaren и Mercedes во время гонки – это уже слишком.

Знают ли об этом Джон Элканн, Бенедетто Винья и Фредерик Вассёр?