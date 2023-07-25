Макс Ферстаппен: Спа – моя любимая трасса в календаре

На прошлом этапе в Венгрии Red Bull Racing одержала двенадцатую победу подряд, установив новый рекорд Формулы 1. Гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес полны решимости продолжить победную серию в предстоящий гоночный уик-энд в Бельгии.

Макс Ферстаппен: «Я с нетерпение жду уик-энд со спринтом в Бельгии. Судя по прогнозу, нас ждёт дождевой уик-энд. Посмотрим, на что это повлияет, но обычно дождь делает гонку в Спа более интересной и хаотичной.

Спа – моя любимая трасса в календаре, поэтому я с нетерпением жду этап и встречи с болельщиками. Уик-энд должен получиться интересным. Посмотрим, как наша машина проявит себя в быстрых поворотах.

У меня связаны приятные воспоминания со Спа. Мы приедем на этот этап после великолепного результата команды в Венгрии, и я надеюсь, что добьёмся ещё одного высокого результата в последний уик-энд перед летним перерывом».

Серхио Перес: «Здорово, что команда победила в Венгрии. Просто невероятно внести свой вклад в это историческое для Формулы 1 достижение. Я горжусь тем, что являюсь частью команды и нашими совместными успехами. Все проделали невероятную работу в прошедший уик-энд, максимально выкладывались и получили награду за свои усилия.

В Бельгии нужно сделать шаг вперёд и демонстрировать высокую скорость с самого начала уик-энда. Погода может осложнить задачу, но так бывает в Спа, а формат со спринтом означает, что тренировок будет меньше.

Как обычно, я продолжу атаковать изо всех сил и постараюсь добиться как можно лучшего результата».