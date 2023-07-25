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Автоспорт

Марко: Макс становится исключительным гонщиком

Марко: Макс становится исключительным гонщиком

После уверенной победы на Хунгароринге консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что потенциал подготовленных командой новинок ещё далеко не исчерпан.

Хельмут Марко: «В субботу во время квалификации нам не удалось найти оптимальный баланс, но в гонке всё получилось, хотя потенциал наших новинок ещё не исчерпан.

Успешный старт и уверенность, с которой Макс пилотировал машину, делают его всё более и более исключительным гонщиком. Он хорошо контролировал состояние шин и ситуацию в гонке, а в итоге ещё и оставил за собой лучший круг».

 

 

Источник:www.f1news.ru

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