Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Венгрии

Эксперт и комментатор британского телеканала Sky Sports F1 Мартин Брандл в своей колонке подвёл итоги прошедшего Гран При Венгрии, который завершился седьмой победой подряд Макса Ферстаппена.

Макс Ферстаппен и Red Bull продолжают доминировать в этом сезоне. Ситуация напоминает мне Найджела Мэнселла с Williams в 1992 году и Михаэля Шумахера с Ferrari в 2002-м. По крайней мере, в этом году чемпион не будет определён в июле или августе, как тогда, но надо помнить, что в тех сезонах гонок было гораздо меньше, а система начисления очков была другой.

Когда нам начало казаться, что соперники постепенно начали догонять «Мастеров скорости» из Милтон-Кинса, как Макс выиграл гонку с преимуществом в 33 секунды. Он описал пилотирование машины словами «чистое удовольствие». Во время гонки мы даже слышали, как гоночный инженер Макса Джанпьеро Ламбьязе вышел на связь по радио просто для того, чтобы просто проверить, как у него дела. Это уже 24-я победа Ферстаппена с начала прошлого сезона и 44-я в карьере.

Тото Вольфф описал выступление Макса так, словно все остальные на его фоне выглядели как участники Формулы 2.

Хэмилтон вернулся на поул, но проиграл в воскресенье

У Mercedes получился любопытный и во многом положительный уик-энд. Льюис Хэмилтон во впечатляющем стиле завоевал поул, проехав аккуратный круг в условиях прессинга, тогда как Ферстаппен не смог выжать максимум из своей машины, которая, по всей видимости, была настроена на гонку. Льюис не был быстрейшим ни на одном из секторов, а на первом даже не попал в первую тройку, но блистал благодаря своему мастерству.

Льюис стартовал так себе, дав Максу занять внутренний радиус в первом повороте. После небольшой борьбы за лидерство Макс командовал дальнейшим парадом. Льюис же проиграл обоим гонщиком McLaren во главе с всё более впечатляющим Оскаром Пиастри. Подробнее о McLaren через несколько мгновений.

Джордж Расселл на второй машине Mercedes отыгрался после старта с 18-го места. В гонке у Mercedes были разные периоды, но с пустыми баками ближе к финишу они оба просто летели. Хэмилтон почти лишил Серхио Переса третьего места, но по итогам гонки всё же расстроился из-за того, что после старта с поула не поднялся на подиум. Расселл, наоборот, отобрал шестое место у двух Ferrari.

Перес, занявший разочаровывающее девятое место на стартовой решётке, продемонстрировал впечатляющий рывок к подиуму, действуя в равной степени решительно и агрессивно. Это было именно такое выступление, которое ему необходимо для повышения собственной уверенности и репутации. Его обгоны были жёсткими, но не отчаянными, а стальными. И Серхио продемонстрировал хорошую скорость.

Он показал, что может контролировать свои эмоции, будучи в тени скорости и результатов Ферстаппена, хотя мало кто на такое способен. Не будем забывать блестящие победы Переса в Саудовской Аравии и Азербайджане.

Норрис и Пиастри подтвердили прекрасную форму McLaren

Прекрасная форма McLaren после того, как команда обновила машину, подтвердилась на трёх совершенно разных трассах, что сулит хорошие результаты в оставшейся части сезона. Ландо весь уик-энд пилотировал с контролируемой агрессией – было приятно наблюдать за ним, стоя у края трассы. Он отлично воспользовался шансом и впервые дважды подряд поднялся на подиум в Формуле 1. Характерно, что он разочарован тем, что не смог выиграть поул, и был единственным гонщиком, у кого остался новый комплект шин Medium в квалификации.

Дебютант Оскар Пиастри выглядел так, словно он рождён для выступлений в первых рядах Формулы 1. Он идеально прокрался мимо Хэмилтона и Норриса в первом повороте, когда они поехали по более широкой траектории, и в какой-то момент даже казалось, что он может вообще возглавить гонку. В McLaren были удивлены таким развитием событий, поэтому позвали Норриса первым на пит-стоп, чтобы Ландо за счёт «подрезки» опередил напарника.

После Норрис всё равно выглядел быстрее, и это стало заметнее, когда после борьбы с Пересом во втором повороте Пиастри повредил днище машины. Стюарды рассмотрели эпизод и, на мой взгляд, совершенно справедливо решили не предпринимать никаких дальнейших действий. Подозреваю, что менеджер Оскара, всегда прагматичный и серьёзный Марк Уэббер, посоветует ему более тщательно выбирать соперников и не бороться с теми, с кем это невозможно.

У McLaren прекрасный и перспективный состав, если они смогут удержать обоих гонщиков в команде.

Ferrari и Aston Martin разочаровывают

Команда Ferrari провела разочаровывающий уик-энд, заняв седьмое и восьмое места, отстав от лидера на минуту. Шарль Леклер получит 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн всего на 0,7 км/ч. Кроме того, у него был неудачный пит-стоп, ещё больше снизивший шансы. Разочарование Шарля было явно слышно в радиообмене с командой.

Карлос Сайнс стартовал на шинах Soft, которыми он отлично воспользовался, и отыграл пять позиций, но, в конечном итоге, такое решение поставило под угрозу его гонку. У Ferrari была четвёртая по скорости машина в гонке, а в квалификации они уступили ещё и своим клиентам из Alfa Romeo и Haas. Могу представить, насколько напряжённым у команды произошёл разбор полётов.

Трудно понять, как и почему Aston Martin уступили главным соперникам из Red Bull, заняв девятое и десятое место, проиграв на финише победителю 75 секунд. Их машина была пятой по скорости. Соперники явно смогли обогнать их за счёт новинок, но я чувствую, что что-то идёт не так.

Ходят слухи, что более прочная конструкция шин, представленная в Сильверстоуне, навредила им, но нисходящий тренд Aston Martin был заметен и раньше. Будем надеяться, что они разберутся с проблемами, поскольку они нужны нам в числе претендентов на лидерство.

Гонщики Alfa Romeo показали впечатляющие пятое и седьмое время в квалификации, но плохой старт Гуаньюя Чжоу поставил под угрозу его напарника Валттери Боттаса, а затем Чжоу ещё и задел AlphaTauri Даниэля Риккардо, затруднив тому первую гонку после возвращения.

Но это было ничто по сравнению с последствиями для Alpine – оба гонщика сошли в этом столкновении. Эстебан Окон и Пьер Гасли во второй гонке подряд не добрались до финиша.

Непросто оценить гонку Даниэля Риккардо, но он сразу же превзошёл Юки Цуноду.

Сложно оценить новый формат распределения шин

Новый формат распределения шин предусматривал на два комплекта шин меньше для каждого гонщика, а оставшиеся одиннадцать включали только четыре комплекта мягких шин вместо обычных восьми.

По ряду причин сложно судить, как сработало нововведение. Пятница получилась дождливой, поэтому опасения, что команды будут меньше работать на сухом асфальте, в любом случае остались бездоказательными. Времена на круге были впечатляющими, но результаты квалификации были искажены, в том числе и из-за того фактора, что во время часовой сессии состояние трассы стабильно улучшалось.

Всё это привело к непривычной расстановке гонщиков на старте, но я не уверен, что это необходимо на трассе, немного похожей на Монако. Кроме того, теперь у нас есть три формата квалификации наряду с обычной и перед спринтом, и два типа гонок – спринт и традиционная гонка. Во всех разные шинные правила, что может привести к всеобщей путанице.

Я открыт для перемен, но не думаю, что аргумент улучшения экологии за счёт сокращения комплектов шин настолько мощный, чтобы оправдать изменения, учитывая, что квалификационный формат хорошо работает с 2010 года. В любом случае, можно просто сократить количество комплектов шин на уик-энд до одиннадцати, а также посмотреть, сколько неиспользованных комплектов промежуточных и дождевых шин просто утилизируется.

Другие виды спорта, такие как футбол и теннис, десятилетиями не меняют основы, и это не вредит вовлечённости аудитории. Есть хорошее выражение: «Не надо чинить то, что не сломано». В этом году новый формат распределения шин будет опробован ещё раз.

На очереди зрелищная Спа. Судя по предварительным прогнозам погоды, в предстоящий уик-энд будет довольно мокро.