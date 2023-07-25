Ральф Шумахер: Дни Переса в Red Bull сочтены

В Венгрии Серхио Перес впервые с майского Гран При Майами вышел в финал квалификации, а в гонке финишировал третьим и поднялся на подиум. Тем не менее, бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что дни мексиканца в Red Bull Racing сочтены, и в следующем сезоне у Макса Ферстаппена будет другой напарник.

Ральф Шумахер: «В последнее время Серхио Перес был в мрачном настроении. После многочисленных грубых ошибок, допущенных в последние недели, он вновь оказался под огнём критики, разбив машину в первой тренировке в Венгрии.

Проблема Переса заключается в недостаточной стабильности. Он допускает слишком много ошибок и, возможно, ему не хватает психологической устойчивости. Он слишком много проигрывает Максу, и мне кажется, что его дни в Red Bull сочтены.

Несправедливо повышать прессинг на Серхио, но в будущем, когда у Red Bull не будет такого преимущества над остальными, команда не сможет себе позволить второго гонщика, который настолько медленнее лидера.

Команда логично пытается сделать так, чтобы Перес считал, что его месту ничего не угрожает, но я не думаю, что он продолжит выступать за Red Bull в следующем году».